Dr.Clauder’s Feel Good Boxen in vier verschiedenen Ausführungen

Ein glücklicher und gesunder Vierbeiner gibt auch dem Halter ein gutes Gefühl. Die neuen Dr.Clauder‘s Feel Good Boxen für Hunde oder Katzen sorgen dafür, dass Haut und Fell, das Immunsystem sowie die Gelenke der Fellnasen bestens unterstützt werden.

Somit gibt es die Box in drei verschiedenen Ausführungen für Hunde und einer für Katzen: „Hair & Skin“, „Intestinal“ (Magen & Darm) und „Mobil & Fit“ für Hunde sowie „Hair & Skin“ für Katzen.

Dr.Clauder’s Feel Good Box „Hair & Skin“ für Hunde

Glänzendes, kräftiges Fell und eine gesunde Haut sind zuverlässige Indikatoren, die anzeigen, dass es dem Hund gut geht und ihn keine Mangelerscheinungen oder Krankheiten plagen. Doch durch einen Fellwechsel, eine Kastration, Stress oder nicht optimal abgestimmtes Futter können Haut und Haar aus dem Gleichgewicht geraten.

Die Folgen sind stumpfes Fell, fehlende Unterwolle, empfindliche Haut, Dauerhaaren oder Haarbruch. Hierfür bietet die Dr.Clauder’s Feel Good Box „Hair & Skin“ für Hunde ein ausgewogenes und speziell abgestimmtes Futter-Paket.

Das enthaltene Trockenfutter „Best Choice Adult Lachs & Reis“ sorgt dank Omega-Fettsäuren für ein glänzendes Fell. Das „Hair & Skin Fell Plus Serum“ wirkt mit natürlichem Vitamin B-Komplex und fördert die Abstoßung des losen Althaares – optimal zur Unterstützung des Fellwechsels. Ebenfalls enthalten ist das „BARF Lachsöl traditionell“, das mit Omega 3 und Omega 6 einen unmittelbaren Einfluss auf Haut und Fell hat und die vitalen Körperfunktionen unterstützt.

Als Feuchtfutter legt Dr.Clauder’s seine „Selected Meat Hirsch & Kartoffel“-Dose bei, die mit ausgewähltem und schonend dampfgegartem Fleisch punktet.

Die „Snack IT Fresh Meat Lachscreme“ dient nicht nur als leckere Belohnung, sondern fördert zudem die Widerstandsfähigkeit der Haut und ein glänzendes Fell – ganz natürlich mit Omega-Fettsäuren aus Lachsöl. Die Dr.Clauder’s Feel Good Box „Hair & Skin“ für Hunde gibt es aktuell zum Vorzugspreis von 9,99 EUR.

Dr.Clauder’s Feel Good Box „Hair & Skin“ für Katzen

Auch für Katzen hat Dr.Clauder’s ein spezielles Paket zusammengestellt, das stumpfem Fell, empfindlicher Haut, Dauerhaaren sowie Haarbruch entgegenwirkt und gleichzeitig den Gaumen der Samtpfoten verwöhnt. Das enthaltende Trockenfutter „High Premium Indoor“ ist leicht verdaulich und versorgt die Stubentiger bedarfsgerecht mit Eiweiß sowie Energie – optimal für ein gesundes Fell.

Die Feuchtfutter „Best Selection No 3 Lamm & Kaninchen mit Amarant“ und „Best Selection No 7 Huhn & Fasan mit Aprikose“ enthalten wertvolle Öle und sorgen so dafür, dass Haut und Fell ganz gezielt unterstützt werden. Mit dem „Hair & Skin Fell Plus Serum“ wird die Abstoßung des losen Althaares angeregt – dank Vitamin B-Komplex auf ganz natürliche Art und Weise.

Zum Naschen gibt es die „Snack IT Light Anti-Hairball“-Paste, die das natürliche Austragen von verschluckten Haaren aus dem Magendarmtrakt fördert. Die Dr.Clauder’s Feel Good Box „Hair & Skin“ für Katzen gibt es aktuell zum Vorzugspreis von 9,99 EUR.

Dr.Clauder’s Feel Good Box „Intestinal“ (Magen & Darm) für Hunde

Der Magen-Darm-Trakt des Hundes ist wie beim Menschen eng mit dem Immunsystem verbunden. Um diesen beim Vierbeiner bestmöglich zu unterstützen, hat Tierernährungsexperte Dr.Clauder’s die Feel Good Box „Intestinal“ zusammengestellt. Die Verdauung des Vierbeiners wird mit präbiotisch wirkenden Ballaststoffen (FOS), wie sie im Trockenfutter „Best Choice Adult Medium“ enthalten sind, angeregt.

Mit der natürlichen Kraft von Kamille und Hopfen beruhigt die ebenfalls in der Box enthaltene „Intestinal Emulsion Aktiv Magen-Darm“ das gereizte Verdauungssystem. Ein gesunder Darm benötigt nützliche Bakterien. Deren Bildung wird durch die präbiotische Wirkung des „Selected Meat Ente & Süßkartoffel“ Nassfutters gefördert.

Als Belohnung für die Fellnase legt Dr.Clauder’s der Box die „Snack IT Fresh Meat Leber Creme Geflügel“ bei, die nicht nur gut schmeckt, sondern mit Hefe-Beta-Glucan zur Unterstützung eines intakten Immunsystems beiträgt. Die Dr.Clauder’s Feel Good Box „Intestinal“ (Magen & Darm) für Hunde gibt es aktuell zum Vorzugspreis von 10,99 EUR.

Dr.Clauder’s Feel Good Box „Mobil & Fit“ für Hunde

Mit Artgenossen spielen, dem Ball hinterher sausen oder dem Bewegungsdrang bei ausgedehnten Spaziergängen gerecht werden – Hunde sind Energiebündel und ihre Gelenke und Sehnen sind einiger Belastung ausgesetzt. Nicht erst, wenn sich Gelenkprobleme durch eine Schonhaltung oder abnehmende Vitalität bemerkbar machen, lohnt es sich, den Bewegungsapparat des Hundes zu unterstützen. Dass diese Unterstützung lecker und gesund sein kann, zeigen die Produkte der Feel Good Box „Mobil & Fit“ für Hunde von Dr.Clauder’s.

Das Trockenfutter „Best Choice Adult Large“ liefert zur Stärkung des Knochenbaus wertvolles Calcium und Phosphor. Zudem sind Muschelkonzentrat, Gelantinehydrolysat sowie Glucosamin zur Unterstützung der Gelenke und Förderung der Knorpelbildung enthalten. Zur gezielten Stabilisierung von Knorpel und Gelenken legt Dr.Clauder’s seiner Box das „Mobil & Fit Gelenk Serum“ bei.

Wertvolle Inhaltsstoffe für einen mobilen und fitten Hund bietet auch das Feuchtfutter „Selected Meat Lamm & Apfel“ sowie die „Snack IT Fresh Meat Lachscreme“ mit extra viel frischem Lachs und ohne Zusatz von Salz und Zucker.

Die Dr.Clauder’s Feel Good Box „Mobil & Fit“ für Hunde gibt es aktuell zum Vorzugspreis von 9,99 EUR.