ZooRoyal eröffnet Shop-in-Shops bei toom Baumarkt

Onlineshop ZooRoyal weitet mit zwei Shop-in-Shops bei toom Baumarkt seine stationäre Präsenz weiter aus

Die tierische Einkaufswelt von ZooRoyal (www.zooroyal.de), einem Unternehmen der REWE Group, gibt es jetzt auch bei toom Baumarkt. In Bad Kötzting und in Bad Säckingen eröffnete jeweils ein ZooRoyal Shop-in-Shop-Konzept. Auf einer Fläche von bis zu 100 Quadratmetern finden toom-Kunden eine breite Auswahl des ZooRoyal-Sortiments.

Während in Bad Kötzting auf einer Fläche von rund 70 Quadratmetern über 750 Artikel verfügbar sind, misst die ZooRoyal-Fläche in Bad Säckingen rund 100 Quadratmeter bei einer Auswahl von rund 1.500 Artikeln. Neben den Sortimentsschwerpunkten „Hund“ und „Katze“ kommen dort auch Kleintier-Halter auf ihre Kosten.

ZooRoyal bereichert das toom-Sortiment mit Fachhandelsmarken

Bis zu 70 beliebte Fachhandelsmarken aus dem Bereich „Heimtier“ ziehen mit dem Shop-in-Shop-Konzept in die toom-Märkte in Bad Kötzting und Bad Säckingen ein. Darunter befinden sich auch die Exklusivmarken des Onlinehändlers für Heimtierbedarf: Unter der Marke „ZooRoyal“ werden Baumarktbesuchern Food- und Non Food-Artikel zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten, darunter Kratzbäume, Spielzeug und Schlafplätze. Mit „Moon Ranger“ gibt es bei toom jetzt auch das Premium-Hundefutter von ZooRoyal, das mit viel Fleisch und naturnahen Zutaten überzeugt.

Zusätzlich sind die tiefgekühlten und vorportionierten BARF-Komplettmenüs (BARF = Biologisch Artgerechte Rohfütterung) unter der Marke „Hector&Paula“ Bestandteil des Sortiments. „Dank der Kooperation mit einem starken Partner wie ZooRoyal können wir eine noch größere Auswahl an Heimtier-Produkten anbieten. Dies ist eine tolle Sortimentserweiterung und wir freuen uns, unseren Kunden somit alles für ihre tierischen Lieblinge zur Verfügung stellen zu können“, erklärt Hans-Joachim Kleinwächter, Geschäftsführer Category Management und Marketing bei toom.

Weiterer Meilenstein in Omnichannel-Strategie

Mit dem Shop-in-Shop setzt ZooRoyal seine Omnichannel-Strategie gezielt fort. „Wir freuen uns, mit diesem Angebot und mit der Kompetenz, die wir dort einbringen, unseren Erfolg weiter ausbauen und Baumarktbesucher begeistern zu können“, so Clemens Bauer, Geschäftsführer von ZooRoyal. Nicht nur bei toom, auch in vielen REWE-Märkten können Tierfreunde bereits eine Auswahl an ZooRoyal-Artikeln erwerben.

Tierische Einkaufswelt im emotionalen Design

Über eine auf dem Boden ausgelegte „Fährte“ in Form von Aufklebern im Pfoten-Look gelangen Baumarktbesucher in die ZooRoyal-Einkaufswelt, die sich dank eines Baukastensystems harmonisch einfügt. Hunde- und Katzendesigns, eine frische Farbgebung und natürliche Materialien verschaffen der ZooRoyal-Welt ein emotionales „Look & Feel“.

