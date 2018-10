Tag der offenen Tür an der Tierärztlichen Hochschule Hannover

Unter dem Motto „Wissensschatz – Wissen schafft Schätze“ lädt die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) am Samstag, den 3. November 2018 von 11 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür an den Bünteweg 2 bis 17 in Kirchrode ein.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TiHo haben ein breites Programm zusammengetragen, in dem sie sich gesellschaftlich aktuellen Themen genauso widmen wie Fragen, die für Tierhalter interessant sind.

Einige Beispiele:

Die betäubungslose Kastration männlicher Ferkel beschäftigt zurzeit Tierärzte, Landwirte und Politiker. Indem die Ferkel wenige Tage nach ihrer Geburt kastriert werden, soll verhindert werden, dass das Fleisch den typischen Ebergeruch annimmt. Verantwortlich für den Geruch sind die Stoffe Androstenon und Skatol. Allerdings können gar nicht alle Menschen diese Gerüche wahrnehmen. An der TiHo können die Besucherinnen und Besucher erschnüffeln, ob sie zu den Menschen gehören, die den Ebergeruch riechen können.

Um das Thema Antibiotikaresistenzen geht es in dem interaktiven Vortrag „Antibiotika zum Kaffee“. Zwei Wissenschaftler und ein Praktiker klären bei Kaffee und Tee die größten Missverständnisse zum Thema Antibiotika auf.

Der Einsatz von Roggen in der Schweinefütterung spielt zurzeit eine große Rolle in der Tierernährung. Auch beim Menschen sind die positiven Effekt von Roggen bekannt. Wie also reagiert der Darm von Mensch und Tier auf verschiedene Brotsorten? Ebenfalls um die richtige Tierernährung geht es in Vorträgen zur Fütterung von Hunden sowie von Meerschweinchen und Co.

Die Forscherinnen und Forscher stellen zudem verschiedene Parasiten vor, die in der Tiermedizin relevant sind, und geben tierärztliche Tipps zum Rassegeflügel. Außerdem erfahren Sie, was Tiere verstehen und welche Rolle die Stimme in der Kommunikation verschiedener Säugetiere spielt. In einem Escape-Room können die Besucher sich auf Wissensschatzsuche machen und die Klinik für Pferde bietet zwei Führungen an. Hierfür werden die Besucherinnen und Besucher gebeten, sich vor Ort eine kostenlose Eintrittskarte zu holen.

Programm

Ganztägige Veranstaltungen

Rund um den Pansen

Wie funktioniert die Verdauung der Kuh?

Physiologisches Institut

Ort: Wissensschatzinsel im Foyer Institut für Pathologie

Parasiten im Fokus

Besuchen Sie unseren Flohzirkus.

Institut für Parasitologie

Ort: Wissensschatzinsel im Foyer Institut für Pathologie

Würmer, Milben & Co. beim Rassegeflügel

Schauen Sie vorbei und bekommen Sie einen „Einblick“ und Tipps zur Vorbeugung und Bekämpfung.

Klinik für Geflügel

Ort: Wissensschatzinsel im Foyer Institut für Pathologie

Das Gelbe vom Ei!

Was Sie als Verbraucher über das Ei wissen sollten.

Lehr- und Forschungsgut Ruthe

Ort: Wissensschatzinsel im Foyer Institut für Pathologie

Von Kaiserschnitt bis Kastration

Wir beantworten Ihre Fragen zu Fortpflanzung und Verhütung bei Hund und Katze.

Reproduktionsmedizinische Einheit der Kliniken

Ort: Wissensschatzinsel im Foyer Institut für Pathologie

Anwendung der Thermographie als bildgebendes Verfahren in der Veterinärmedizin

Die Wärmebildkamera sieht was, was Sie nicht sehen.

Fachgebiet Allgemeine Radiologie und Medizinische Physik

Ort: Wissensschatzinsel im Foyer Institut für Pathologie

TiHo-Azubis

Hier erfahren Sie mehr über die Ausbildungsberufe an der TiHo.

Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Ort: Wissensschatzinsel im Foyer Institut für Pathologie

Aufgaben von Tierärztinnen und Tierärzten in der Lebensmittelkontrolle

Ebergeruch: Finden Sie den Stinker?

Institut für Lebensmittelqualität und -sicherheit

Ort: Wissensschatzinsel im Foyer Institut für Pathologie

Was verstehen Tiere?

Machen Sie den Test: Sind Sie schlauer als ein Affe?

Institut für Zoologie

Ort: Wissensschatzinsel im Foyer Institut für Pathologie

Wildtierforschung zum Anfassen – Einblicke in die Projekte des ITAW

Probieren Sie aus!

Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung

Ort: Wissensschatzinsel im Foyer Institut für Pathologie

Informationen zum Tiermedizinstudium und Blasrohrschießen

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)

Ort: Wissensschatzinsel im Foyer Institut für Pathologie

Ohne VMTA keine Diagnose, ohne Diagnose keine Therapie

Lernen Sie Leberegel kennen und machen Sie das Eier-Quiz.

Lehranstalt für veterinärmedizinisch-technische Assistenten (VMTA)

Ort: Wissensschatzinsel im Foyer Institut für Pathologie

Durchstarten mit dem PhD

Posterpräsentation

Hannover Graduate School for Veterinary Pathobiology, Neuroinfectiology, and Translational Medicine (HGNI)

Ort: Wissensschatzinsel im Foyer Institut für Pathologie

TiHo-Zeitreise

Wie gut kennen Sie die TiHo?

Gesellschaft der Freunde der TiHo

Ort: Wissensschatzinsel im Foyer Institut für Pathologie

Schätze aus 4 Jahrhunderten

Von Pferdeanatomie bis Wundertinkturen: Entdecken Sie

Kuriositäten der TiHo-Bibliothek.

Bibliothek

Ort: Bibliothek

Buchkunst zum Selbermachen

Falten Sie Ihren eigenen Bücherigel.

Bibliothek

Ort: Bibliothek

Wissensschatzkammer

Befreien Sie sich aus dem TiHo-Escape-Room.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ort: Teehaus

Stärkung für Wissenshungrige

Ort: Vor der Bibliothek

Ort: Lehrgebäude I, Pylorus

Vorträge – Führungen – Workshops

11.00 – 11.30 Uhr

Virus Hunters – die Entdeckung neuer Killerviren

Vortrag von Sonja Jesse

Research Center for Emerging Infections and Zoonoses

Ort: Hörsaal Institut für Pathologie

11.00 – 11.45 Uhr

Einblicke in die Genomforschung bei Haustieren

Führung durch Institut und Stall

Institut für Tierzucht und Vererbungsforschung

Ort: Institut für Tierzucht und Vererbungsforschung

11.30 – 12.00 Uhr

Schwarzbrot und Weißbrot – was sagt der Darm bei Mensch und Tier?

Vortrag von Prof. Dr. Josef Kamphues

Institut für Tierernährung

Ort: Bayer-Hörsaal, Klinikum am Bünteweg

12.00 – 12.30 Uhr

Das Geheimnis der Stimme – vergleichende Aspekte der Bioakustik bei Säugetieren

Vortrag von Dr. Marina Scheumann

Institut für Zoologie

Ort: Hörsaal Institut für Pathologie

12.00 – 12.30 Uhr

Tierökologische Forschungsprojekte: von Libellen im Teich bis zu Plattentieren im Weltraum

Vortrag von Prof. Dr. Bernd Schierwater

Institut für Tierökologie und Zellbiologie

Ort: Institut für Tierökologie und Zellbiologie

12.00 – 13.00 Uhr

Führung durch die Klinik für Pferde

Klinik für Pferde

Ort: Treffpunkt im Foyer Klinikum am Bünteweg

Hinweis: Bitte holen Sie sich vorab eine kostenlose Eintrittskarte auf der Wissensschatzinsel.

12.00 – 12.30 Uhr

Keine Angst vor Prüfungen! Mit Tipps und Tricks erfolgreich bestehen

Workshop von Dr. Elisabeth Schaper

E-Learning-Beratung

Ort: E-Learning-Villa

13.00 – 13.30 Uhr

Seltene und häufige Erkrankungen bei Haustieren und Menschen

Vortrag von Dr. Graham Brogden und Dr. Mohamad Toutounji

Institut für Physiologische Chemie

Ort: Hörsaal Institut für Pathologie

13.00 – 13.30 Uhr

Insekten – in Zukunft DIE Proteinquelle für Hunde?

Vortrag von Laura Meyer

Institut für Tierernährung

Ort: Bayer-Hörsaal, Klinikum am Bünteweg

13.00 – 13.30 Uhr

Keine Angst vor Prüfungen! Mit Tipps und Tricks erfolgreich bestehen

Workshop von Dr. Elisabeth Schaper

E-Learning-Beratung

Ort: E-Learning-Villa

13.30 – 14.00 Uhr

Artgerechte Fütterung und Haltung von Kaninchen, Meerschweinchen und Co.

Vortrag von Christine Lübke

Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel

Ort: Hörsaal Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel, Klinikum am Bünteweg

14.00 – 14.30 Uhr

Die klimafreundliche Kuh

Vortrag von Prof. Dr. Gerhard Breves

Physiologisches Institut

Ort: Hörsaal Institut für Pathologie

14.00 – 14.30 Uhr

Tierökologische Forschungsprojekte: von Libellen im Teich bis zu Plattentieren im Weltraum

Vortrag von Prof. Dr. Bernd Schierwater

Institut für Tierökologie und Zellbiologie

Ort: Institut für Tierökologie und Zellbiologie

14.00 – 14.45 Uhr

Einblicke in die Genomforschung bei Haustieren

Führung durch Institut und Stall

Institut für Tierzucht und Vererbungsforschung

Ort: Institut für Tierzucht und Vererbungsforschung

14.00 – 14.30 Uhr

Rein vegetarisch – in Zukunft auch beim Hund?

Vortrag von Lena Ingenpaß

Institut für Tierernährung

Ort: Bayer-Hörsaal, Klinikum am Bünteweg

14.30 – 15.00 Uhr

Artgerechte Fütterung und Haltung von Kaninchen, Meerschweinchen und Co.

Vortrag von Christine Lübke

Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel

Ort: Hörsaal Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel, Klinikum am Bünteweg

14.30 – 15.00 Uhr

Keine Angst vor Prüfungen! Mit Tipps und Tricks erfolgreich bestehen

Workshop von Dr. Elisabeth Schaper

E-Learning-Beratung

Ort: E-Learning-Villa

15.00 – 16.00 Uhr

Antibiotika zum Kaffee

Interaktiver Vortrag von Prof. Dr. Lothar Kreienbrock, Prof. Dr. Manfred Kietzmann und Dr. Michael Drees

Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung

Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie

Ort: Lehrgebäude I, Pylorus

15.00 – 15.30 Uhr

Immunmodulation beim Rind – eine neue Therapiestrategie?

Vortrag von Prof. Dr. Bernd Lepenies

Arbeitsgruppe Immunologie

Ort: Hörsaal Institut für Pathologie

15.00 – 16.00 Uhr

Führung durch die Klinik für Pferde

Klinik für Pferde

Ort: Treffpunkt im Foyer Klinikum am Bünteweg

Hinweis: Bitte holen Sie sich vorab eine kostenlose Eintrittskarte auf der Wissensschatzinsel.

15.00 – 15.30 Uhr

Die VerMAISung der Landschaft

Vortrag von Prof. Dr. Josef Kamphues

Institut für Tierernährung

Ort: Bayer-Hörsaal, Klinikum am Bünteweg