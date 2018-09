Auf vier Pfoten im Siebenquell GesundZeitResort – entspannte Tage für Mensch und Hund

Weißenstadt im Fichtelgebirge ist das perfekte Reiseziel für Urlauber auf vier Pfoten: Der Weißenstädter See lockt zum Sprung ins kühle Nass, die umliegenden Wälder bieten idyllische und abwechslungsreiche Wanderstrecken zum Herumtoben und auch im Siebenquell GesundZeitResort sind sie herzlich willkommen.

Alle hundefreundlichen Zimmer des Vier-Sterne-Superior Hotels liegen im Erdgeschoss und sind mit einem für Hunde geeigneten Fußboden ausgestattet. Schon bei der Ankunft stehen eine Decke, zwei Fressnäpfe mit Unterlage sowie eine kleine Überraschung bereit. Vom komfortablen Zimmer aus gelangen die Vierbeiner direkt auf die Terrasse und von dort aus können sie – in menschlicher Begleitung – weiter auf die umliegenden Wiesen spazieren, so dass dem regelmäßigen Auslauf nichts im Wege steht.

Nach ereignisreichen Tagen in der Natur wird auch für Frauchen und Herrchen viel geboten. Während der Hund im Zimmer ausruht, entspannen sie in der zum Hotel gehörigen Thermalanlage – bestehend aus Wasserwelt, Saunenwelt, GesundZeitReise sowie Fitnessstudio und Spabereich. Das Thermalwasser aus fast 2.000 Metern Tiefe in teils einzigartiger Zusammensetzung bildet die Grundlage für außergewöhnliche Wohlfühlmomente.

Ein besonderer Höhepunkt sind die kulinarischen Genüsse des Resorts, entweder das Steakhaus RotRind mit bestem Fleisch aus der Region oder das Hotel-Restaurant GenussAllee mit fränkischen und internationalen Spezialitäten. Ausklingen kann der Tag dann entweder in der Bar Kaminflackerei oder auf der eigenen Terrasse – mit Blick auf das Fichtelgebirge und dem zufriedenen Vierbeiner zu Füßen.

Pro Zimmer sind maximal zwei Hunde möglich, der Preis pro Hund und Tag beträgt 15 Euro. Weitere Informationen und Buchung unter www.siebenquell.com.

Das Siebenquell GesundZeitResort im Fichtelgebirge vereint auf fast 100.000 Quadratmetern ein Vier-Sterne-Superior Hotel mit Thermalanlage, bestehend aus Wasserwelt, Saunenwelt, GesundZeitReise sowie Fitnessstudio und Spabereich. Mit der GesundZeitReise begeben sich Gäste auf eine Zeitreise durch jahrtausendalte Traditionen der Badekultur.

Therapieangebote und umfangreiche Aktivitäten wie Laternenwanderungen, Kochkurse, Skifahren, Mountainbike, Golfen und vieles mehr runden das Angebot des Siebenquell GesundZeitResort ab.