edogs vermittelt 1.000 Hunde aus dem Tierschutz

Innerhalb von 8 Monaten konnte edogs 1.000 Hunden aus dem Tierschutz zu einer neuen Familie verhelfen. Einige Vierbeiner kamen aus dem Ausland, andere fanden aus dem Tierheim in Deutschland den Weg zu ihrem neuen Zuhause. Nun leben die Vierbeiner bei ihren neuen Besitzern in ganz Deutschland.

Die Zusammenarbeit mit Tierheimen und Tierschutzvereinen steht für edogs an erster Stelle. Für Tierschutzorganisationen und Tierheime stehen beste Platzierungen auf der Hunden-spezialisierten Internetseite zur Verfügung.

Zusätzlich erleichtert die wachsende Reichweite auf den sozialen Netzwerken die Vermittlung der Vierbeiner.

Über 150 Tierheime und Tierschutzvereine sind mittlerweile bei edogs registriert und stellen ihre Schützlinge zur Vermittlung online. Da die Zeit in Tierschutzvereinen und Tierheimen oft knapp ist, bietet edogs einen kostenlosen Einstellservice an, der gerne in Anspruch genommen wird.

Momentan suchen etwa 6.700 Tierschutzhunde bei edogs nach einem neuen Zuhause. Auch Hunde, die sich bereits in einer Pflegestelle befinden, können jetzt noch leichter vermittelt werden. Tierschutzvereine haben die Möglichkeit, jedem Hund eine eigene Adresse zuzuweisen. Suchende können so leichter Hunde in ihrer Nähe finden und die Vermittlungschancen für die Vierbeiner erhöhen sich.

edogs steht mit fast allen registrierten Heimen und Vereinen in persönlichem Kontakt und führt regelmäßige Kontrollen aller Inserate durch. Enge Zusammenarbeit und ein professionelles Auftreten haben für Vertrauen auf Seiten der Tierheime und Tierschutzvereine gesorgt.

Zukünftig sollen die Anmeldungen der Tierschutzvereine und Tierheime weiter steigen, damit noch mehr liebe Vierbeiner in ein neues Zuhause vermittelt werden können.

